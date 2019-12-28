衛福部特別發出聲明表示，嬰兒溢奶事件不是護理人員。(翻攝自衛福部臉書)

網傳台南某婦產科附設產後護理之家一名護理師看到寶寶疑似嗆奶，竟然不是第一時間處理寶寶的問題，而是拿起手機拍照PO網，寫下「阿姨…救…救..命」，引發網友憤怒熱議，業者也回應，已請涉事護理師離職，社會局也將對該護理師處分，不過衛福部發聲明指出，原來那位「阿姨」並非媒體報導的護理師，而是該護理之家的一名聘僱人員。

網友24日在臉書專頁「靠北護理師」PO出一張小寶寶疑似不慎嗆奶畫面，指護理師沒有立刻清理，反而拍照上傳，還自己加上對白戲謔，讓網友相當憤怒。對此衛福部發出聲明，指上傳嬰兒溢奶事件的人不是護理人員，而是半年前該婦產科附設產後護理之家所聘用的一名照顧員，福部照護司對該案表示遺憾，呼籲機構應加強人員的照顧倫理教育！

衛福部表示，由於該新聞露出誤植是護理人員，與事實不符，也讓辛苦的第一線護理人員專業形象很受傷，特此澄清！

(中時電子報)