「看見・齊柏林基金會」在28日齊柏林導演生日的翌日，舉辦《燈・山》共建牆大型裝置藝術的揭幕與《凝視齊柏林-台灣四維空間》攝影集的重磅出刊與發表座談，感謝資助《齊柏林空間共建計劃》8052位共建人與感念齊柏林導演對台灣的貢獻。

基金會也邀請瞭新北市政府副秘書長朱惕之、協辦單位新北市政府淡水區公所巫宗仁區長，「看見·齊柏林基金會」董事長歐晉德，以及《燈・山》共建牆設計師九典聯合建築師事務所-李金威建築師等人，一同按下象徵齊柏林導演相機的快門，共同啟動《燈・山》共建牆揭幕與點燈儀式。

共建牆設計師李金威表示，《燈・山》共建牆以公共藝術創作詮釋齊柏林導演經典「聖稜線」攝影作品，呼應著齊柏林導演所搭乘直升機的剛硬白色鋁板材質，排列出聖稜線下，那滿滿一行又一行形似雪片形狀並刻印著共建人的名字，牆面上直升機的霓虹燈持續為這座島嶼帶來希望的明光。

李金威指出，到了夜晚，牆面上直升機的霓虹燈亮起，點亮山的稜線，傳遞共建牆溫和質感，一方面隱喻著自然的脆弱需要被看見，另一方面則是持續為這座島嶼帶來希望的明光。

《凝視齊柏林-台灣四維空間》攝影集發表座談會，邀請國立台灣美術館館長林志明、國家地理雜誌總編輯李永適一起深情共同與談，並由看見‧齊柏林基金會董事齊廷洹全程主持這場重磅出刊的座談會。這本攝影集匯輯齊柏林導演極少公開的影像照片，精緻的編排與一百多張選圖，娓娓道出屬於台灣的四維空間-自然的器度、生命的廣度、土地的溫度以及和諧的限度，而引領讀者發現台灣這塊土地所蘊含的情感、故事與珍愛。

董事長歐晉德表示，大家一定不陌生，齊柏林導演曾說希望你我都是台灣土地、一生一世的戀人《凝視齊柏林-台灣四維空間》是齊柏林導演離開我們之後，由基金會為他發行的第一本攝影重磅巨作。歐晉德強調，看見·齊柏林基金會藉此攝影集發表，繼續實踐齊柏林導演「守護家園、看見台灣」的志業，更是表達對齊柏林導演永恆的思念與祝福。

(中時 )