嘉義縣長翁章梁（左）、立委陳明文（右）皆出席頒獎典禮。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山茶葉生產合作社在12月20、21日辦理2019年冬季高山烏龍茶優良茶比賽，28日舉行頒獎典禮，縣長翁章梁、立委陳明文等皆出席，這次參賽點數共共382點，其中青心烏龍組有247點、新品種組135點，品質優良。

評審指出，此次青心烏龍組發酵度做得較足，菁味比例少很多，特等獎發酵度夠、焙火剛好、茶湯圓滑；頭等獎品質也非常好，但相對特等講來講，頭等獎第二沖茶湯沒有特等圓滑，而且發酵度稍差一點。

翁章梁表示，在這次比賽過程中，由於每組都非常優秀、難分軒輊，面對茶比賽評審是相當嚴謹的，冬季優良茶比賽的好處，在於讓每位茶農都能互相交流，並且在每到工序上都能學習到更多，讓茶技術能越來越進步；也要讓消費者知道「嘉義出好茶、世界第一等」。

今年青心烏龍組特等獎由森峰茗茶李振光獲得，頭等一獎為張慶松先生，頭等獎7名、金質獎共37名、優良獎共90名；新品種組特等獎由台灣育丞茶業林育丞獲得，頭等獎3名、金質獎19名、優良獎51名，得獎比例皆高於5成，顯見嘉義茶品質高。

(中時 )