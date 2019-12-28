國民黨副主席郝龍斌於28日晚上至北市第五選區（萬華、北中正區）替爭取連任的國民黨籍立委林郁方助陣，他指出，相較蔡政府去任何地方都沒搖國旗，真正熱愛中華民國的絕對是國民黨立法委員林郁方，他指出，自己私下來找林郁方，林都會帶他到選區內的小吃店，他強調，這才是真正深入在地、熱愛在地、了解在地，並且在選區看得到，有事找得到，有求必應的立法委員。

郝龍斌表示，林郁方在國防外交委員會付出良多，不僅確保國防、確保外交，更對整個萬華區有顯著的貢獻，並且將萬華區的五個眷村都成功改建，是非常優質的好立委，他也痛批，對手林昶佐則是反面的教材，典型圖利自己的肥貓，並強調，林昶佐為辦大港開唱，從中央拿取大量的經費，並呼籲民眾一起唾棄他。

郝龍斌更說，當初總統蔡英文上任後，一直呼籲要「謙卑、謙卑、再謙卑」，但他直言指出，蔡政府至今討空國家基底的行為，跟當初的宣言，完全不一致，根本就是「傲慢、傲慢、傲慢」，他點出，蔡政府說要照顧年輕人，但現今社會卻有八分之一的年輕人持續沒有工作，他痛批此舉「根本是騙子的行為」，而民進黨更用「楊蕙如網軍」來散布假消息中傷對手，他呼籲民眾用選票「唾棄」肥貓執政黨。

(中時 )