前立法院長王金平日前歸隊幫國民黨到處輔選，台北市議員羅智強則批「走投無路才回國民黨」，王金平今天下午對此回6字：一笑置之就好。

國民黨高市立委候選人黃韻涵岡山競選總部成立大會，王金平今天下午與鴻海創辦人郭台銘出席力挺。針對被酸走投無路才回國民黨，王金平回應說，「那是他(羅智強)的想法，一笑置之就好。幹嘛要去把它當作一句話呢。」

被問到明年1月10日是否會出席韓國瑜的選前之夜造勢晚會，王金平表示，機會不大，因輔選立委很忙。是否還有機會與韓同台？王金平認為一切自然就好。

(中時電子報)