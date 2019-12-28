被酸走投無路才回國民黨 王金平回6字 23:572019/12/28 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平。（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平日前歸隊幫國民黨到處輔選，台北市議員羅智強則批「走投無路才回國民黨」，王金平今天下午對此回6字：一笑置之就好。 國民黨高市立委候選人黃韻涵岡山競選總部成立大會，王金平今天下午與鴻海創辦人郭台銘出席力挺。針對被酸走投無路才回國民黨，王金平回應說，「那是他(羅智強)的想法，一笑置之就好。幹嘛要去把它當作一句話呢。」 被問到明年1月10日是否會出席韓國瑜的選前之夜造勢晚會，王金平表示，機會不大，因輔選立委很忙。是否還有機會與韓同台？王金平認為一切自然就好。 (中時電子報) #2020大選 #國民黨 #王金平 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 展現團結！國民黨青壯世代發表選舉形象影片 11:362019/12/24 政治 拒上三立政論節目 羅智強：國民黨硬起來 19:122019/12/24 政治 郭台銘：相信柯文哲的話 晚上不用睡覺了 21:512019/12/24 政治 統獨不能繼續放兩邊 04:102019/12/25 論壇廣場 國青壯世代拚連任 打團體戰 04:102019/12/25 地方新聞 國民黨的脆弱心防 04:092019/12/26 論壇廣場 王金平「歸隊」 羅智強拚勇氣不沉默 22:242019/12/26 政治 選黨主席？韓國瑜回應了 10:442019/12/27 政治 蔣萬安快GG！？沈富雄提自救辦法 12:242019/12/27 政治 台南里長宣布退出國民黨：將不明確表態支持誰 13:422019/12/28 政治 政治熱門新聞 連4天在高雄作街頭民調 韓蔡差距票數會嚇死人 - 政治 半年街頭民調出爐...網大驚：小英難以置信！ - 政治 震撼！AI預測2020韓蔡得票....網看完驚呼：穩了 - 政治 韓蔡鹿死誰手？柯P爆民進黨最後1秒才決定這事 - 政治 郭台銘高雄輔選遭攻擊！無黨籍立委候選人痛罵郭五字經 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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