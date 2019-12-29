預計2020年完工的桃機3航廈主體工程，歷經3度流標，即使預算暴增仍找不到廠商願意興建。

這場跨越藍綠執政的荒謬劇，暴露台灣公共工程規畫粗糙、監管草率的真相。

桃園國際機場第三航廈究竟何時完工？」這是歷經馬英九、蔡英文兩任政府都無法回答的難題。

原訂2020年完工的桃機三航廈，15年就獲得行政院核定建設計畫，國際競圖首獎由設計英國倫敦希斯洛機場第五航廈的團隊Rogers Stirk Harbour + Partners 得標，屋頂13萬朵花瓣設計讓外界驚豔，但絢麗過後，就陷入完工期程一延再延的噩夢。

19年6月，攸關旅客報到、候機、出入境的主體航廈，因為建造技術難度高、利潤太少而遭遇第3度流標，使3航廈工程進度落後，完工期延宕至23年。

建造費用暴增失控

發包先出手「軟柿子」

究竟，三航廈為何成了無解難題？《今周刊》調查發現，設計預算與市場端報價固然有落差，但這項重大公共工程，卻因「工程分標規畫不佳」與「決策瑕疵」兩大問題，再加上主事者錯失可調整、喊停的時機，導致預算一路飆升，猶如「失控的火箭」，造成難以收拾的窘境。

故事，可以從15年說起。當年行政院核定的總計畫經費包括顧問費、設計分析費、工程建造費等，共746億元。其中，實際執行發包、工地工程、物價調整費在內的「總建造費用」為488億元。

根據《今周刊》獨家取得的交通部決策過程檢討資料顯示，16年時，由台灣世曦工程顧問、英國RSHP建築師事務所、宗邁建築師事務所及英國奧雅納（ARUP）工程顧問公司香港分公司聯合承攬的設計顧問團隊，提供工程主辦機關控管經費參考，以及預算額度的基本設計報告，已將總建造經費調升至544億元。

同年10月，政黨輪替後，時任桃機公司董事長曾大仁正式核定報告，確定建造費用為549億元，並將工程切分成13個標案發包；後經合併與調整，最終分成11標執行。但桃機急著用分標形塑工程進度順利的印象，卻未通盤考量整體計畫特性，為日後困境種下遠因。

首先，桃機公司自17年起陸續發包7項標案，但桃機選擇將主航廈工程與周邊設施切割，例如標案中，屬於專業項目的機坪滑行道、機坪設施、航空地面燈光、空橋系統等機場特殊系統，多委託特定專業廠商施作，不影響後續工程；工程風險低、利潤高的資訊通訊系統、公共設施等項目，也都順利地一次標出。7項工程發包標案經費共206.58億元。

《今周刊》(第1201期)

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(中時電子報)