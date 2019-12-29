貴婦與企業家身分只能擇一，嚴陳莉蓮選擇後者，捨棄安逸生活，成為資產超過4000億元的裕隆集團掌舵者，開始滿是荊棘的企業經營之路。

2018年12月3日，夫婿嚴凱泰病逝，嚴陳莉蓮隨即發出給員工的公開信，並冠夫姓署名以穩軍心。但鮮少人知道，她簽下夫姓那一刻也曾遲疑。

「她說要冠夫姓，心裡閃過一個念頭，要當貴婦還是企業家？」與嚴陳莉蓮熟識近30年的嘉裕西服前副董事長江育誠透露，不服輸的性格讓嚴陳莉蓮決定成為後者，這人格特質可能源自她早期籃球隊歷練所養成的運動家精神。

從相夫教子的貴婦搖身成為集團掌舵者，嚴陳莉蓮雖是商場菜鳥，但她沉穩果斷的決策風格，卻像極了幹練的老手。回顧她這一年來大刀闊斧的改革計畫，大致可分為3大層面。先是梳理組織，將集團旗下近190家公司明確分為汽車、紡織、房地產、金融相關等4大事業，提升經營綜效。

第2步是大膽直視納智捷隱憂，將問題攤在陽光下。從裕隆集團19年上半年財報顯示，光是台灣納智捷、東風裕隆、華創車電就有近百億元虧損。嚴陳莉蓮先是進行納智捷人事調整，同時又開放研發平台，吸引義大利重機品牌亞帝發（Adiva）與法國電動物流車Muse下代工訂單。第三步是針對嚴凱泰生前未完成的「裕隆城」夢想，她拍案暫緩住宅區開發與改變商業區原型設計，以因應景氣衝擊。

嚴陳莉蓮接班才1年，就能有條理地整頓龐大集團，關鍵在於「廣納建言」。「她與她婆婆（前集團總裁吳舜文）有個相同特質，就是特別嚴謹，會多聽、多思考。」江育誠觀察，嚴陳莉蓮參與集團各事業的層面既深且廣，也鼓勵大家多發言、多表達意見，具備懂得「帶人要帶心」的企業家特質。

《今周刊》(第1201期)

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(中時電子報)