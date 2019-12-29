在台中工業區內，一顆顆的藥丸正在自動生產線上檢驗分裝，整條產線都動起來。「目前在手訂單，已經排到明年了。」董事長林靜宜表示，這些自動化設備都在進行最後測試，之後就要整線安裝輸出。

所以，舉凡全球第一大專利藥廠的輝瑞，學名藥大廠Mylan，或者是台灣保健食品廠葡萄王等，都是皇將製藥設備廠的客戶。

攻下北美市場 訂單紛回籠

「皇將首度拿下北美加拿大市場，這是很重要的里程碑。」總經理葉治明興奮地說，在重新調整通路之後，歐洲、俄羅斯、南非等地區都傳出好消息，就連澳洲地區也失而復得，相信接下來的業績不會讓人失望。

談起皇將這兩年的轉折，葉治明說，原本皇將的競爭優勢，主要來自客製化整線設備及整合能力，並且有能力提供其他藥廠整線輸出的完整方案。

這一點和食品業者包裝概念是截然不同的。簡單的說，食品業者的包裝如果檢測出錯了，消費者吃了壞的東西，可能會拉肚子，但不至於致命。但藥品一旦出錯卻可能致命。所以，藥品包裝需要極高的規格，必須為了每一家藥廠客製化，及軟硬體整合，是絕對不允許一絲的錯誤。

「因應美國川普政策，美國優先概念，」林靜宜說，調整海外銷售模式，皇將直接選擇在美國設立子公司，直接經營當地市場，目前也已經看到成績單了。

中科院伸援 突破技術門檻

談到皇將競爭優勢，葉治明透露，皇將機台能夠有辦法走進高門檻的國際藥品包裝市場，主要是與中科院合作才能有重大突破。當初，公司開發封口機紅外線熱影像檢測設備，始終找不到方法突破，關鍵就在於熱影像產品為軍規管制品。直到中科院的協助下，才讓皇將更上層樓。

「這是集合光學、機密機械和生技的組合」，葉治明如此形容皇將難以進入的高門檻。甚至是，因應工業4.0及大數據技術，皇將都可以達到市場客戶的生產需求。

像是針對偽藥辨識，全球藥廠建置符合FDA法規的溯源追蹤監管系統。皇將的機台就是少數通過雲端服務系統認證，與美國接軌，將幫助客戶通過美國藥物供應鏈安全法案。

關於自動化設備產業的入帳情況，通常從接單到出貨，可能3~6個月，從皇將海外市場調整完畢後，重新取得許多新客戶新訂單在手，估計半年後出貨，意味著明年的業績將會出現爆發成長。

(中時電子報)