進入二○二○年之前，一同回顧二○一八年底的狀況，各大研調、投資機構展望報告，幾乎一片悲觀，少有人對一九年抱持正向樂觀，一年很快過去了，美股頻創創高，台灣加權指數也終於二九年來首次衝上一二○○○點，挑戰天險就在眼前，而今年底各大機構展望，幾乎一致認為歷史新高唾手可得。

量縮、低基期的機會

「人多的地方不要去」，股市中的老生常談，但是該往哪裡走？春秋末年的范蠡，除輔助越王勾踐外，也因經商致富被稱為財神，「一貴一賤，極而複反。貴出如糞土，賤取如珠玉」，一語道破供需與價格的關係；而戰國時期的白圭，《漢書》稱他是經營貿易發展生產的理論鼻祖，也留下「人棄我取，人取我與」的名言。

古代兩位經營之神的說法，與數千年之後，美國股神巴菲特的經典名言「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」，實為異曲同工。珠玉與糞土、貪婪與恐懼，都是比較出來的，價格位階與人性表現是關鍵。短時間內，跟著人潮走或許還有一段正確時間，不過若拉長來看，也可能是曇花一現的短視近利而已。

要真能在關鍵時刻做出正確判斷，需要過人的判斷力與決策力。亞洲首富李嘉誠於二○一三～一四年，加速撤離中國與香港房地產，根據長和集團財報顯示，一八年底香港與中國資產僅占總資產十一．五％，且趁著歐債風暴危機入市，於歐洲逢低買入資產，已占總資產比重達五四．六％，洞燭先機的眼光，「超人」絕非浪得虛名。

從古時候的范蠡、白圭，到現代的李嘉誠、巴菲特，投資哲學的大方向基本都是類似的。其實人棄我取也並非單純字面上的意義，也可以說是表達一種反向投資的精神，如果每個人都相同，那就是達到最一般也最平均值的水準，若是想要得到更突出、優於平均的報酬，則與多數人反向而行或另尋出路都是選項。

籌碼穩定有助長多

大如市場趨勢、小至選股邏輯，投資時皆可以上述觀念為基底，再憑個人聰明才智自行斟酌變化。而這其中具有籌碼優勢的標的，則相對有機會造就長多格局，市場上常把量能偏低的個股稱為冷門股，或許股本較小，也或許資訊相對較少，而當中不乏專注於特定領域的隱形冠軍，缺點與優點實為一體兩面。

本土連鎖美妝用品商寶雅，股價於二○一○年之前，長時間都在四○元之下，而後大漲至四八八元，有趣的是，成交量能與股價彷彿背道而馳，股價越高、日均量能越低，時至今日雙位數成交量仍相當常見，又如國內包裝豆腐龍頭中華食，多數時間成交量都僅雙位數甚至個位數，然一九年寫下歷史新高，一度逼近百元。

又如國內車市龍頭和泰車，二○一一～一二年曾有月成交量超過四萬張的紀錄，當時股價不過二○○元上下，然而在一九年三月起漲時，單月量能不足三萬張，而後則一如過往的冷冰冰，但是股價卻是熱呼呼，近日已經逼近七○○元大關；油品龍頭廠大統益同樣也是股價越漲、量能越小，默默攀高至歷史高點。

成交量能偏低，持反面意見的人會說，爹不疼娘不愛，沒有資金進駐，股價難有太大幅度波動，投資沒有對錯、沒有專家，只有贏家跟輸家，回到投資的本質來看，未來的發展潛力與獲利能力，才是考量的最大重點，成交量能低，也很有可能是持有股票的人惜售，深怕一賣掉股票就像變了心的女朋友，再也回不來了。

桓達、捷流閥業穩中透強

在營運成長的前提下，惜售代表著供給緊縮，想要購入者，須提出更高價格取得，進而帶動正向良性循環。資本市場有很多人是被迫長期投資，最簡單的理由通常是賠錢不想賣，但是賺錢而不願意賣出，其實也是一體兩面的原因，公司獲利轉化為股利政策，成為投資人現金流來源，也可視為降低成本的一種。

當手上兩檔持股，一檔賺錢、一檔則賠錢，多數人心態容易偏向獲利入袋為安，賠錢祈禱股價漲回來解套，不過綜合贏家操作邏輯，該是伺機停損而後轉入獲利個股，讓會賺錢的幫你賺更多錢。換句話說，長線績優個股籌碼將相對穩定，更有助於股價不易出現太大幅度修正，且加碼資金還持續在等待機會。

亞洲最大製程自動感測器與流量計製造廠桓達，股本四．二四億元並不大，然而掛牌上櫃五年多以來，單月最大成交量能僅一．七萬張，近兩個月甚至沒有一個交易日超過一百張，不過卻可以觀察到，外資去年底持股僅六三九張、一．五八％，目前已提升至二一九八張、五．一九％，持續緩步布局。

桓達以製程自動化感測器為主要產品，是全球物液位感測器領導製造商，並擁自有品牌FineTek、FineAutomation，一八年獲利首度突破二億元、ＥＰＳ五．三五元，雖然一九年前十一個月營收小幅衰退一％，不過強化零組件自製，並調整接單策略，有效拉升毛利率，前三季稅後純益年增六．八％、ＥＰＳ四．○一元。

即將掛牌的捷流閥業，為國內蝶閥龍頭，產業看似生冷，然而只要有管線就會需要閥門，從設計研發、製造到銷售一條龍服務，廣泛運用於石化、造船、鋼鐵、能源、電子等眾多產業，獲得包含台塑、中鋼、長春石化、中油、日本東芝、三菱重工、西門子等國內外一線大廠訂單肯定。

根據研究機構Orian Research報告指出，全球蝶閥市場產值於二○一九～二四年，將以四．五％的年複合成長率至五二．五億美元，捷流閥業目前全球市占率僅有一％，卻已取得十個國家、超過九七項證書，除了受惠中國去美化商機外，也與美商Flowserve Corporation推出雙品牌產品，營運爆發力頗值得期待。

耕興、樺漢營運展望佳

高價股當中，也有不少個股成交量能不高，不過營運卻毫不含糊，如檢測廠耕興，雖然今年受到美中貿易戰影響，使得旗下防磁零件在中國加工廠訂單減少，加上５Ｇ手機仍處於研發階段，４Ｇ新機種也下滑，前三季獲利較一八年同期小幅度衰退六．八％、ＥＰＳ五．三元，然而這也將會是轉機的新開端。

隨著WiFi聯盟正式啟動802.11ax認證計畫，加上手機與網通品牌廠將此最新規格技術導入新款智慧手機、基地台等終端裝置，根據研究機構ABI research預估，802.11ax或WiFi 6裝置在二二年將有望突破十億台，速度明顯快於５Ｇ裝置在二五年才有望突破十億台，有利於檢測商良好的業務接單空間。

鴻海集團ＩＰＣ廠樺漢，擺脫一九年上半年營運低潮，第三季獲利創下歷史次高。持股四五％的帆宣，受惠半導體產業資本支出持續提升，訂單能見度高，成為營運大補丸；持股二六．八二％的Ｓ＆Ｔ，每股成本低於十歐元，目前市價已翻倍至二○歐元以上；與旗下樺成投資合計持股三四．五％的瑞祺電通，透過樺成持股五六．七四％的沅聖，帳上利益分別超過十億與二五億元。營運整合效益正向發酵，樺漢可望持續受惠。

※全文及圖表請見《先探投資週刊2071期》

(中時電子報)