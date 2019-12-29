想要體驗雙螢幕手機，但是卻不想花大錢？有沒有更親民的選擇？有的。與同樣來自南韓的三星(Samsung)選擇不一樣的做法，電子業巨頭之一的LG(樂金)，選擇透過雙螢幕配件的方式，為使用者帶來「可拆卸」式雙螢幕體驗，有需求便可裝上，提升多工效率。想要輕鬆以單手操控，也可以快速將雙螢幕配件摘下，使用上更寫意自在。

頂級規格 走親民的定位

LG G8X ThinQ Dual Screen手機，搭載高通Snapdragon 855處理器，6GB RAM 以及128GB ROM，支援microSD擴充最高2TB。在安兔兔評測中，取得總分322970的成績，在Geekbench 5當中，則是跑出單核心727、多核心2131的成績。

LG G8X ThinQ的安兔兔評測(左)、Geekbench 5跑分成績。(LG G8X ThinQ截圖)

G8X ThinQ手機採用6.4吋19.5:9 的 OLED螢幕（解析度FHD+），雙螢幕配件則同樣也是6.4吋，此外闔上時，外螢幕除了有鏡面效果外，上方還有2.1吋Cover Display讓你不用翻開就能快速觀看通知、電量、時間等資訊。機身右側設置電源鍵，左側上方則有分離的音量鍵，下方則還有智慧助理鍵，按壓可快速啟動Google助理(也可透過OK, Google、Hey, Google命令聲控啟用)。底部採用USB Type-C連接埠，且保留3.5mm耳機孔。頂端則是SIM卡插槽的位置，採用三選二卡槽設計(可放兩張nanoSIM卡或是一張SIM卡一張microSD卡)。對比其他廠商，LG G8X ThinQ盒內提供USB to USB-C 充電線、15W充電器、耳機，還有透明保護殼、拭淨布，提供的配件算是非常完整與貼心。當然，整套也附有一個雙螢幕配件，以及裝上雙螢幕配件後，充電時需要使用的磁吸式轉接頭。

LG G8X ThinQ完整盒裝就附有Dual Screen雙螢幕配件。(黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ盒內完整配件。(黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ支援螢幕下指紋辨識功能。(黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ手機四側。(黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ正面螢幕採水滴式設計，搭配三選SIM卡卡槽。(黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ背面樣式，與裝上Dual Screen雙螢幕配件後的機身背面樣式。(黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ的雙主相機為1200萬畫素鏡頭（f/1.8）以及1300萬畫素超廣角（視野136度，f/2.4）鏡頭，搭配3200萬畫素前相機（f/1.9），搭配4000mAh電池，具有32-bit Hi-Fi Quad DAC 晶片，支援IP68防水防塵特性，通過美國軍規認證，以及支援藍牙5.0、NFC以及Qi無線充電。以下可以來看看G8X日夜拍的表現。

LG G8X ThinQ主鏡頭(左)與廣角鏡頭視野對比。(黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ主鏡頭支援最高8倍數為變焦，高變焦情況下畫質仍舊不錯。 (黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ日間實拍1。 (黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ日間實拍2。 (黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ日間實拍3。 (黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ日間實拍4。 (黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ夜間實拍1。 (黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ夜間實拍2。 (黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ夜間實拍3。 (黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ夜間實拍4。 (黃慧雯攝)

在相機功能上，LG G8X ThinQ採用的 AI 動態拍攝能以每秒 1/480 的快門速度辨識動作，拍攝高速移動物體時，自動調整 ISO 感光值與快門速度，並校正圖片以維持拍攝主體完整對焦，實際體驗上追拍公園中的鳥兒也頗為實用。痛帶錄影上，支援 4K 縮時攝影，並支援錄影防手震。此外首次增加錄影時可同步切換前後鏡頭卻不會中斷錄影的全新功能，讓使用者捕捉每一個不可錯過的環節。

獨家雙螢幕應用 多工效率直線提升

除了看跑分與相機表現，G8X ThinQ特別值得體驗的就是搭配雙螢幕配件後衍生出的多工與應用方式(雙螢幕配件本身沒有電力，仰賴的是手機為它供電，裝上的情況下，也可以選擇性開啟雙螢幕。手機電量過低時，雙螢幕功能會自動關閉(無法啟用))。舉例來說，至少有以下幾種應用方式。

LG G8X ThinQ與雙螢幕配件。(黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ雙螢幕配件外側有一個2.1吋Cover Display，可顯示時間、來電資訊等內容。(黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ裝上雙螢幕配件後，若不想拆開再充電，則需搭配磁吸式轉接頭來充電。(黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ雙螢幕使用情境(1)。(黃慧雯攝)

LG G8X ThinQ雙螢幕使用情境(2)。(黃慧雯攝)

(1) 規劃自助旅行、查詢工作相關資料：開啟「Whale」網路瀏覽器，選擇到想要查看的網頁後，點選手機螢幕側邊的雙螢幕快捷工具，點選「在雙螢幕上顯示主螢幕」，意思就是把現在主螢幕的畫面丟到雙螢幕那邊來顯示。再開啟慣用的筆記軟體，就可以一邊查詢一邊作紀錄，不用多個App之間頻繁切換。同樣的應用情景，如果你也可以在閱讀電子書的情況下，一邊上網查詢資料，且不用跳出你的電子書App。

(2) 低角度或高角度拍攝：在連接雙螢幕配件的時刻，啟動相機後兩個螢幕都可以同時開啟相機視窗並進行拍攝。對於拍攝低角度或者高角度主體都十分實用。例如你走在人潮洶湧的大街上，想要拍下街道上人群擁擠的畫面，在有雙螢幕配件下，將G8X ThinQ舉高拍攝時，就可以利用雙螢幕觀看，不用在以「盲拍」方式碰運氣。

(3) 追劇同時查資料：追劇時，也可以視需求可以一邊上網查資料。只要先在雙螢幕那一端開好網頁，例如維基百科，想查的時候就可以任意查。追劇、追綜藝、聽音樂的時候想到一些想查的問題，都不用因此中斷。可以360度完全翻轉的雙螢幕配件，必要時也可以轉為手機支架，讓你追劇更輕鬆。

(4) 獨家遊戲手把支援：為了讓使用者更妥善的使用雙螢幕配件，G8X ThinQ內建了「自訂遊戲鍵盤」功能，你可以選用內建的遊戲手把版型，更可以自由訂製喜歡的手把樣式，想在吃機遊戲或是賽車遊戲更容易追分得勝，靠著G8X ThinQ自訂遊戲鍵盤功能都能辦得到。

(5) 打電話一邊報路：跟朋友聊天打電話時，還可以同時利用地圖軟體，查看地圖報路指示，身邊朋友方向感不好的話，千萬記得這一招要學起來。

(6) 聊天打字更快速：在G8X ThinQ當中即時通訊軟體（例如LINE聊天的時候），還可以快速變為雙螢幕，彷彿一台小電腦（需使用LG內建鍵盤），單一個螢幕就可用來顯示完整鍵盤，一邊用來顯示對話框，聊天打字都更輕鬆。

(7) 更專業的攝影模式：拍照時雙螢幕部位可以顯示媒體瀏覽器，讓你快速查看，並且在下一次拍攝時快速微調拍攝技巧。

音效表現上也是LG品牌手機向來頗令人印象深刻的特色，LG G8X ThinQ的3D 立體揚聲器與獨創的 DTS：X 3D 立體音效技術，搭載經由 Meridian Audio調音的 1.2W 雙聲道喇叭與32-bit Hi-Fi Quad DAC 晶片，能替為使用者打造更具沉浸感的體驗；同時具有影片優化功能，透過能自動調校螢幕對比度的環境光感應器呈現近乎真實色彩的影像畫質。

體驗心得

LG G8X ThinQ Dual Screen以另類的角度，提供使用者一個體驗雙螢幕操作的機會。在不需要花費大量金錢的前提下，LG G8X ThinQ確實是市場上很有特色的機種。且雙螢幕配件對比現行的可折疊螢幕手機，不僅有耐用性更好、可以拆卸減輕重量負擔、更不易損壞的特點，優勢並不少。唯一若要說可惜之處，就是在雙螢幕連動性上可以再更加強，能營造出更好的雙螢幕(或大螢幕使用體驗)。

(中時電子報)