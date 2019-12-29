2020年總統大選進入最後衝刺階段！從去年一路打選戰到現在的國民黨總統候選人韓國瑜，目前成為全台被「黑」最多的候選人，究竟韓國瑜去年12月就任高雄市長至今滿一年，高雄市民有什麼感受？採訪團隊親赴高雄街頭採訪，其中最熟市區的老司機主動帶去看道路現況，他邊走邊說高雄道路真的都變了樣！從沒這麼平這麼好走，每天都開車的他感受最深。

打著庶民旗幟，被調侃自己是草包的韓國瑜，面臨了鋪天蓋地的打壓聲浪，但他對高雄的改變高雄市民最有感，過去一年，韓國瑜的執政成績究竟好不好？除了老司機說道路真的不一樣，很多重要路段馬路不但變的平又好走，甚至親眼看到正在舖路的地段，舖上紮實又厚的柏油，有沒有偷工一看就知道，也有民眾認為韓國瑜團隊做了不少事，但被「黑」和「卡」的更多。究竟市府做了什麼？數字會說話。

根據高雄市政府研考會整理出相關數字，韓國瑜上任之後，整體社福、經濟、空氣、環境都有明顯改善，讓民眾很有感，以最近民眾最關心的空汙問題為例，過去高雄的天空總是黑壓壓一片，現在高雄的空氣品質良率高達76.4%，藍天的比率變高了；根據市府調查今年水溝清淤量，也早就完勝過去年一倍以上。

高雄前市長陳菊留下3000億債務，柯文哲多次問陳菊卻沒回應。

從各面向來看，韓團隊這一年來表現，市府提出明確變好數字，市民也有直接感受，但反觀前市長陳菊任內，留下了高達3千億負債，不但讓韓團隊接的快喘不過氣，連遠在台北市的柯P都忍不住放話，陳菊該出面說說怎麼會欠下這麼多債務？

韓國瑜執政後親自到下水道，團隊一年來同步改善空汙、路平、清淤等問題。

「巧婦難為無米之炊」但還是要過日子，高雄這一年來最明顯的改變，還有逢雨就淹的情況也改善了，韓國瑜上任後，高雄過去10個月的清淤量超過去年一倍，高雄路平的狀況也大幅改善，就連受訪的高雄資深市民都非常有感地說，過去一些老是淹水的地方，終於沒再淹水，他們很直覺地觀察，「不管是鋪馬路還是清淤泥，我們都覺得他比陳菊時代紮實。」

韓國瑜在高雄上任不到1年，市民對他執政成績很有感。

這次受訪的一位高雄市民說：「我一個朋友去年又因為路不平摔斷腿，國家也不賠償，更慘的是他阿姨掉到窟窿就走掉(死亡)，就算國賠又怎樣？民進黨執政20年來都不鋪路，真的是拿他們沒辦法。」。

曾是北農總經理出身的韓國瑜，非常重視高雄農產品要出的去。

不只民眾關切的生活環境改善，就連經濟整體面也有調整，落實韓國瑜選前「貨出去、人進來、高雄發大財」的競選口號。高雄市府統計，今年上半年六都住宿成長率高雄市排名第一，住宿人次高達458萬餘人，成為僅次於台北市的第二多住宿人次，整體觀光明顯改善。

另外，市府也統計高雄的農漁產外銷有明顯成長，今年前10個月農產外銷總額較去年成長191%，光是出口量就高達1萬3068噸，讓民眾生活明顯改善。高雄老司機就非常有感地說，現在一天跑四、五小時就能有一千多塊，過去要有一些關係的人，才有辦法什麼都不做，一天就有二千塊的收入。

高雄民眾對整體生活環境改善有感，一名韓粉就說，韓國瑜講話不像一般政治人物，很實在並不代表他是草包，「蔡英文總統說話很會修飾，但卻沒實績，那個才是草包，真的腦袋裡面沒有什麼東西。」另一名挺韓的高雄市民也說，過去在高雄都沒有發聲管道，「其實，高雄沒有這麼綠，綠只是因為國民黨做得太爛，高雄人不想支持他們，請國民黨好好珍惜他（韓國瑜）。」

挺韓罷韓兩方人馬激情過後，該冷靜聽聽高雄市民的真實心情。

高雄街訪老司機：十多年來沒見過這樣的道路..

高雄街訪市民：韓柯都認了！陳菊12年市長竟留下這麼多...

(中時電子報)