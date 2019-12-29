前樂陞科技負責人許金龍被控在日商百尺竿頭公司收購樂陞科技破局案中，涉嫌坑殺股民。高院去年底將許判刑12年、罰金1億元，高院裁准許以2億元交保，許與哥哥許世龍向姊夫畢華民借款2億元後，今年3月11日交保離開看守所，但畢男日前向高院聲請發還保證金獲准，高院裁定羈押許金龍，並自明年元旦起延押2月。

2016年日商百尺竿頭收購樂陞科技破局，爆發收購違約交割弊案，時任樂陞負責人的許金龍被控坑殺2萬名投資人，不法獲利40億7023萬多元，一審認為許男隻手遮天，犯後毫無悔意，態度不佳，將他判刑18年，去年11月29日，高院改判12年，當庭裁定2億元交保，但許說沒錢，未辦妥交保。

許金龍上訴最高法院後，今年2月15日，高院代最高法院進行羈押訊問後，仍裁定讓許金龍以現金2億元交保並限制出境、出海且按時至居所轄區派出所報到，許直到今年3月11日才由籌足現金2億元辦妥交保，從台北看守所離開。

不過，當初交保的2億元由許金龍哥哥許世龍向姐夫畢華民簽約借款，但畢華民因許金龍兄弟未依約在6個月內還款，加上年事已高，慢性病纏身，向法院聲請發還2億元保證金後，法官裁定許金龍須繼續羈押，並自明年元旦起延押2個月。

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(中時 )