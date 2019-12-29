新北市某知名社區林姓前總幹事，被控2012年10月假藉督導工作，尾隨女清潔工上樓強吻她，並伸進內衣抓奶、摸下體猥褻，隔日女清潔工在頂樓拔草時，又趁機襲胸洩慾。林男挨告後因未出庭而遭通緝，他躲了6、7年，直到今年才被警方緝獲歸案。台北地院依強制猥褻、性騷擾罪判處林男徒刑6月、拘役50日，緩刑3年，須提供50小時義務勞務。

判決指出，2012年10月3日下午，林男見女清潔工正在打掃，假藉監督工作為由，尾隨被害人搭乘電梯至7樓，並在7樓安全梯間，強吻她嘴唇，並將手伸進她內衣裡面抓捏左胸，再伸手撫摸她生殖器猥褻。

翌日下午，陳男在社區頂樓，趁清潔工拔草時，自後方伸手觸摸她胸部，陳男性騷擾得逞。

女性清潔工當場崩潰，不願再隱忍，透過社區保全報案，但偵查期間，林男拒不出庭，直到今年才被警方在桃園逮捕歸案。

台北地院審理時，林男認罪，法官審酌他沒有前科，犯後態度尚佳，依強制猥褻、性騷擾罪判處林男徒刑6月、拘役50日，緩刑3年，須提供50小時義務勞務。可上訴。

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(中時 )