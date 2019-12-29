即使支持「反送中」的港泛民主派在近期議會選舉獲得壓倒性勝利，但示威活動仍持續進行，連聖誕節也有傳出相關活動。而近期香港反對派議員「公民黨」楊岳橋在推特上貼出一張穿聖誕紅的小女孩站在港警前的照片，暗指警察連小女孩也敢施壓；不過香港警察在官方臉書上反駁，當時是女孩排隊準備與警察合照，讓網友留言根本是混淆視聽。

綜合陸媒報導，香港反對派議員公民黨黨魁楊岳橋在推特貼上由新聞攝影師Isaac Wong拍攝的照片，照片中身穿聖誕紅小女孩站在港警前面的照片，而一排高大魁梧、全副武裝的員警，讓小女孩顯得「勢單力薄」，並附上「一圖勝千言」的文字說明，暗示警方連小女孩也不放過。

Taken on Xmas Day @ Habour City. A pic is worth a thousand words. Credits to Isaac Wong Photography / IG: isaac.tography #StandWithHongKong pic.twitter.com/ymVW2ngBxm — Alvin Yeung 楊岳橋 (@AlvinYeungnk) December 26, 2019

不過這張照片就被其他網友爆料，這只是從特定角度才顯現的效果，並曬出拍攝這張照的全景圖打臉。而香港警察在官方臉書上指出，這名小女孩當時是準備與警察合照，並貼文「君子所見無不善」，指出「香港警察就是要為相中天真無邪的小女孩和她的一代擔起守護者的角色」，讓網友反在楊岳橋推特上留言「造謠可恥」。

This little angel was sent by God to greet the police officers Merry Christmas on holy night, finally she asked : Can you carry me? Indeed it worth a thousand words. pic.twitter.com/SO8N4MYEWr — Albert. C. H. (@AlbertC85919700) December 27, 2019

港警26日也在官方臉書上表示，警方留意到有人於接受媒體採訪期間發放假消息，亦有自稱記者的人於社交媒體發放短片，其中內容為虛構的消息。警方呼籲，市民不要盲目誤信假消息，如果不肯定消息的真偽，則切勿分享。

(中時電子報)