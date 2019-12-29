儘管林書豪29日全場投21中12，含三分球投2中1，8罰全進，貢獻全場最高33分，外加5籃板、2助攻、2抄截，北京首鋼仍以100比101飲恨敗給地主同曦，無奈吞下本季第8敗(14勝)，北京下一戰31日飛往成都作客遭遇四川。

北京首鋼雖在隊史遭遇同曦，取得11勝1敗的絕對優勢，但在賽前確定跟林書豪一起入選全明星賽北區明星隊的翟曉川，以及內線長人丘天都因受傷缺陣，不過靠著豪哥、方碩、尤度等人火力，打完前3節，北京仍以84比72領先。

沒想到北京末節陷入得分荒，讓同曦趁機打出13比2猛攻，最後1分19秒，雙方打成96平，可是同曦先靠亞布塞萊打進兩分，接著王睿投進三分球，北京雖靠林書豪追回4分，可惜方碩槍響同時三分出手沒進，無奈以1分飲恨吞敗。

光在第3節，林書豪就轟18分，前3節拿29分，可惜末節再次熄火，他在第4節只得4分，也讓大陸媒體賽後再次指責他在末節「消失」的老問題，可是假如都把輸球責任推到豪哥身上，難道他的北京隊友與總教練雅尼斯就沒責任嗎？

(中時 )