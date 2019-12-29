民間盛傳蛇穴聚財，著名的求財勝地紫南宮的土地公神座後有一靈穴也曾發現有許多小蛇聚集，被稱為「小龍會」民國70年紫南宮整修重建挖地基時，竟然長滿了小蛇多到要用畚箕來清。

據說當時重建進行時，廟方依土地公之神意，保留了土地公神座後的座牆及後面靈穴。廟方請來社區居民莊、陳二民眾來開挖廟身的地基，工作非常順利地完成，但是，隔天一早要繼續工作時，卻看到地基溝渠內，滿溝渠的各種小蛇，並可以清楚的看到溝渠壁上到處都是光滑的洞口，據說就是紫南宮的「小龍會」現跡。

紫南宮的土地公神座後有一靈穴也曾發現有許多小蛇聚集，被稱為「小龍會」。(翻攝自紫南宮官網)

不過也把工人下傻，讓他們不知如何是好？於是他們請來請來當時擔任重建委員會副主委的陳俊郎先生幫忙，他焚香祈求土地公顯聖幫忙重建工作能夠繼續進行，在擲筊請示後，便請大家用畚箕將小蛇移送到神座後的靈穴，說也奇怪，之後小蛇也一一不見蹤影，重建工作也就順利進行了，也更增添紫南宮神祕的風水傳說。

(中時電子報)