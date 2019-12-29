12月21日挺韓大遊行在高雄登場，有韓粉表示，原本只是想在附近吃飯，但他們想到遇到遊行，真的是很幸運。

12月21日挺韓大遊行在高雄登場，主辦單位宣布35萬支持者參與「南方崛起．挺韓光榮大遊行」，而知名空拍攝影師「Johnny Lin」於今（23）日也釋出最新影片「挺韓光榮大遊行空拍 Part 2」，完整記錄挺韓大遊行從集結出發點到終點的全部路程，網友看後直說，「眼淚流下來，不帶仇恨！」

而有韓粉向《中時電子報》小編表示，他有看空拍，非常震撼，而當時他就在遊行附近的餐廳聚餐，根本沒有想到要參加大遊行，家人也想暫時找一個安靜的地方先聚個餐，避開罷韓或挺韓場合，等到吃完飯再說。

結果沒想到，家人訂的餐廳，正好在遊行路線旁邊，邊吃飯邊看到一群群挺韓隊伍從旁邊經過，大出意料之外，因此忍不住衝出去跟挺韓支持者合照！

韓粉表示，這真是一個巧合，原本沒有要參加遊行，但沒想到會巧遇支持者，也順便買一些紀念小物帶回家送醫些韓粉家人朋友！

(中時電子報)