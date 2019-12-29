沒想到女同事也同樣在社團內，隨即貼出未修圖的照片打臉，稱「打開長這樣我該用什麼表情跟言語說話才好呢」，原PO遭打臉後也隨即刪文 (圖／翻攝自爆怨公社)

交換禮物幾乎是每個人聖誕節聚會都會進行的活動，但有些禮物真的讓人哭笑不得。一名女網友表示，交換禮物活動上，她自製的6吋蘋果蛋糕被女同事抽到，對方卻說「蛤，是蛋糕哦」，還滿臉嫌棄，讓她很受傷，PO網討拍，沒想到卻被女同事看到，PO出蛋糕原本的照片，結局逆轉大打臉。

原PO在臉書《爆怨公社》貼出自己做的蛋糕照，表示她將蛋糕帶去玩交換禮物，結果抽中的女同事滿臉嫌棄，還不滿說「蛤，是蛋糕哦」，讓她非常失落，獲得不少網友同情，也攻擊女同事不厚道。

沒想到女同事本人也一樣在社團內，隨後發文打臉原PO，指責原PO發文討拍，蛋糕照片竟然還開美肌，並貼出未經過修圖的蛋糕照片。透過照片看到，只見這個「6吋蘋果蛋糕」不僅外型完全變形，甚至有許多地方完全烤焦，女同事直問「打開長這樣？我該用什麼表情跟言語說話才好呢」。

原PO遭打臉後隨即刪除貼文，網友也紛紛大酸「修圖帶風向真的很惡劣」、「誰收到這個都會翻白眼吧」、「如果我蛋糕做這樣根本不敢帶出來...」、「我朋友經過看到照片還以為是控肉」、「妳們這樣到時候上班要怎麼辦」、「心意是好的，但做成這樣我真的不行」、「想到妳們還要一起上班就很尷尬」、「這是在玩交換遊戲還是整人遊戲？」、「所以我都不玩交換遊戲，弄不好還會得罪人」。

(中時電子報)