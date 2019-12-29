熊海靈曾經以「長腿姊姊」紅遍大街小巷，在事業當紅時選擇走入婚姻，去年她本來打算退休，在臉書放上自己昔日的舞台照與國民黨總統候選人韓國瑜照片，有感而發寫下：「熊姊過去在演藝圈很精采，想要退出到處旅行，但是希望下台的背影也要很漂亮。」

提到自己當時為何選擇放上韓國瑜的照片，熊海靈表示：「覺得有個人可以出來，讓我們重新看到國旗飄揚，聽到中華民國再次偉大，令人非常感動。」因為這個舉動，專訪、節目邀約開始如雪片般飛來，她笑稱，「我好像變得沒辦法退出，所以萌生為自己留下自傳的念頭。」當時的她也沒想到，會因此走向完全不在人生計畫內的道路。

熊海靈出道時有「長腿姊姊」的美譽。（中國時報資料照）

熊海靈當年因波蜜果菜汁與天使牌褲襪廣告打開知名度，甜美的臉蛋與穠纖合度的勻稱身材深深印在許多人腦海中，後來更有「崔姬（崔苔菁）傳人」的美譽，在唱片及綜藝也有自己的一片天，正因經歷過這樣的璀璨時期，對於退休她也有一套自己的想法，「像『小哥』費玉清、『二姊』江蕙用演唱會來向粉絲道別，我也希望用一本書來做結尾，所以有了自傳的誕生。」

(中時 )