美食外送正夯，越來越多人投入外送員行列，但競爭也趨於白熱化，其中以兩大廠牌熊貓foodpanda與UberEats最為激烈。日前有網友貼出一張照片，UberEats的外送專屬車位卻停滿了熊貓的機車，氣得UE外送員大罵「人不要臉天下無敵」，也引發兩派論戰。

透過照片可以看到，百貨公司地下停車場，提供了UE外送員的專屬停車位，上面卻僅有一輛UE的機車，剩下的位置全被熊貓機車停滿，氣得UE外送員在《靠北熊貓》貼出照片，怒嗆人不要臉天下無敵。

兩派外送員也在底下開戰，挺UE的網友嗆：「因為他們是熊貓不是人啊」、「熊貓素質不意外」、「真的很眼殘耶」，隨後挺熊貓的網友出來反駁：「去檢舉亂停婦幼跟殘障車位的比較實在」、「住海邊？管這麼寬」、「說不定人家雙開，高潮什麼」，也有中立網友表示：「本是同根生，相煎何太急」、「都是外送員賺辛苦錢，PO這種文製造對立腦袋有問題？」。

(中時電子報)