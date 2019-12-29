中國大陸微博近日流傳以「新郎婚禮上扒皮新娘」為搜索關鍵字的影片，影片中播出有操閩南語口音司儀的婚禮現場，就在新郎新娘上台接受賓客祝福之際，司儀宣布同步播出兩人成長紀錄片，豈料大螢幕上突然播出一段據稱是新娘「偷吃」新郎姊夫的大尺度「動作片」，原來是新郎早已得悉新娘醜行，決心在婚禮當場給新娘難堪。

據《香港01》報導，這段大陸某地的婚宴的真實畫面中，一對新人在眾人觀禮下步入婚晏禮堂，在司儀高聲祝福之下走上禮台接受賓客祝福，並宣布要播出兩人成長片段。豈料螢幕上投映出的竟是新娘更另一男子在床上的親熱片段，一對新人隨即在禮台上大打出手，新郎當眾怒斥新娘「你以為我不知道嗎？」婚禮霎時亂成一團。

事後據了解情況的人士表示，新郎早知未婚妻一直背著自己與其他男人交往，但一直強忍到婚禮當日才出招報復，決心令她當眾難堪。尤其是片中播出新娘偷腥對象為新郎的姐夫，很可能也在婚宴現場，由於情節太過驚悚火辣，事件立即引起網上熱烈討論。

有網友在網上表示，從新郎親屬得知新娘偷腥場地竟還是新郎與新娘的新房，新郎的朋友引述其聊天記錄說，新郎去電信商更新手機合約，電信商提供優惠送監控裝置，攝像頭拿回家當天就裝起來了。測試結果卻是錄到自已未婚妻與自已姐夫偷腥的影片，「「當時說實話我真的想殺了她的心都有，但我忍住了，保存了視頻，在我自己結婚當天放了出來」。

網友又稱，新郎曾表示與新娘交往兩年，半年決定結婚，新郎因此付出18.8萬元人民幣（約台台幣80萬元）禮金，同時還應女方要求贈送一棟房屋，不料結果卻是綠帽收場，而且對象還是新郎的姐夫，令新郎格外難堪。

(中時電子報)