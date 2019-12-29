熊海靈近日出版自傳《裝甲車的女兒：看著戰車長大的愛國女孩 熊海靈的人生風景》，她27日受訪透露，父親是職業軍人，一家人從台中清泉崗、新竹湖口隨著部隊裝甲車搬移，但不管搬去哪裡，貧窮永遠伴隨他們，後來父親為了小孩的教育舉家遷移到台北，一家人擠在小小的違章建築，屋裡連一間廁所也沒有，環境相當惡劣。

她在父母的正向教育之下，全家遭遇困境時仍能揚起笑容，就是這股堅韌，讓熊海靈不管遇到什麼危機與挑戰，始終能邁步向前。她與前夫戀愛5年、結婚20年，在事業最好時嫁給了他，她的父母胼手胝足撐起一個家，不管經濟多麼貧困，始終互敬互愛，甚至跨越省籍藩籬，熊海靈看在眼裡，自然也產生對婚姻的嚮往，但非常可惜，她與前夫彼此價值觀落差甚大，她主動為前夫還過一個又一個失敗投資造成的債，過了20年終於清醒，決定離婚。

熊海靈贊同韓國瑜理念。（摘自熊海靈臉書）

現在已走出陰霾的熊海靈回憶當時，「那時候心情很不好，2個兒子在美國，我忽然變成1個人，覺得自己好慘，不想吃任何東西，每天都處在低落的情緒中。」幸好，聽到她離婚的消息，很多節目找上門請她當來賓，「小時候因為進這個圈子，家境有了翻轉，沒想到我離婚低潮期，也因為演藝圈工作，沒有陷入死胡同，在節目上多看人、多講話、多聽故事，後來從憂鬱低谷慢慢走了出來。」

正因為從小經歷過最苦的日子，熊海靈被國民黨總統候選人韓國瑜提出的信念深深擊中，「韓國瑜說：『勿忘世上苦人多。』長大以後，媽媽有次惋惜孩子小時候沒有錢，家裡養雞總是養大急著賣錢，從未想過殺雞為幾個孩子補身體，可以想像那時我家到底多窮，所以聽到韓國瑜說出這句話：『勿忘世上苦人多』，真正打入我的心裡。」她臉上帶著幾分感動，「我覺得他真的會照顧這些平民百姓。」

熊海靈感動韓國瑜挺身而出。（摘自熊海靈臉書）

回想首次對韓國瑜留下印象，熊海靈仍是記憶清晰，「我第一次對韓國瑜有印象，是他要選國民黨黨主席時，我看到他講話跟一般政治人物不一樣，很有勇氣、很有擔當。」她坦言，「國民黨一向給人的感覺就是溫良恭儉讓，但我的個性覺得對就是對、錯就是錯，比較俠女個性，我們今天不欺負人家，但當別人一直欺負你，就要挺身保護自己。」她回憶當時，「我聽他講說：『溫良恭儉，再也不讓了。』這句話深深打動我，也讓我第一次認識這個人。」

熊海靈表示：「其實韓國瑜這幾場造勢，沒有任何人邀請我，都是我自己去的，連花蓮這麼遠我也自己去。」她揭開一個小祕密，「這麼多場跟他同台近距離，其實到現在我還沒有跟他聊過天、講過話，我都是從旁觀察這個人。」熊海靈覺得韓國瑜很真，「一個人要演，從他的小動作可以看出這個人，他是不是很真，因為我自己是藝人，有時候要面對這麼多粉絲，他們要我簽名或拍照，真的很累，你的下巴跟嘴笑到僵硬，但韓國瑜不管面對多少人，永遠彎著腰兩隻手握住對方，這雖然是很小的動作，但非常真心，他對每個人都是平等視之，他眼神看著你的時候，心底真的會生出一股感動。」

(中時 )