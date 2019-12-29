伊朗召見科威特駐德黑蘭使節 抗議反伊朗會議 07:542019/12/29 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗外交部網站發表聲明說，伊朗今天召見科威特駐德黑蘭使節，抗議科威特官員會晤「恐怖團體」代表，並主持「反伊朗」會議。 伊朗外交部未提供有關那個恐怖團體的進一步細節，也未交代那些科威特官員會晤那個團體的代表。 根據聲明，伊朗外交部主管波斯灣事務官員表示：「這類行徑明確干預伊朗伊斯蘭共和國內部事務，違反良好睦鄰關係原則以及科威特官員所發表的友善聲明。」 (中央社) #伊朗 #科威特 #官員 #外交部 #聲明 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 港警壓迫小女孩？一張照曝真相網驚呆 - 國際 不當英王室附屬品 梅根要自創帝國 - 國際 回不去了？華郵：陸已失去台「天然獨」世代 - 國際 卡到陰是真的？印度一大學教驅鬼治病 - 國際 全球首創！打敗非洲豬瘟 陸有方法了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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