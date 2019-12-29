伊朗外交部網站發表聲明說，伊朗今天召見科威特駐德黑蘭使節，抗議科威特官員會晤「恐怖團體」代表，並主持「反伊朗」會議。

伊朗外交部未提供有關那個恐怖團體的進一步細節，也未交代那些科威特官員會晤那個團體的代表。

根據聲明，伊朗外交部主管波斯灣事務官員表示：「這類行徑明確干預伊朗伊斯蘭共和國內部事務，違反良好睦鄰關係原則以及科威特官員所發表的友善聲明。」

(中央社)