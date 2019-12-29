告別2019，迎向2020！台灣的跨年盛事101煙火秀即將到來，不想人擠人的話，不妨就到寬闊的河濱公園看煙火，北市水利處特別推薦4大河濱公園，包括: 彩虹、美堤、觀山和迎風，讓大家可以輕鬆賞煙火迎接2020。

拍攝101煙火 首推彩虹河濱公園。（圖取自台北旅遊網）

北市水利處表示，台北101今年煙火主秀長達300秒，期待程度持續爆表，身在台北若不去朝聖豈不太可惜! 但若想要直擊煙火秀又不想人擠人，或者邊欣賞煙火邊享受羅曼蒂克氣氛，那絕佳觀賞點非占地寬的河濱公園莫屬。

彩虹河濱公園位於101大樓的北北東方屬於上風處 煙火可清楚呈現。（圖取自台北旅遊網）

台北市冬天常吹東北季風，要欣賞101煙火一定要記得選擇上風處，而彩虹河濱公園正位於101大樓的北北東方，正屬於上風處，可以清楚看到煙火美景，不會只看到一團煙霧，因此欣賞101煙火的地點，首推北市彩虹河濱公園。

美麗華煙火今年高達300秒。（圖取自台北旅遊網）

在基隆河系的河濱公園中，除了彩虹河濱公園外，美堤河濱公園以及左岸的觀山、迎風河濱公園，不但可以清楚看到、甚至聽到101及市府廣場前的跨年倒數計時，同時也可以看到美麗華跨年煙火，可說是一舉兩得的絕佳地點！

美麗華煙火今年高達300秒 拍攝點建議在迎風河濱公園。（圖取自台北旅遊網）

另一焦點就是美麗華煙火，今年美麗華跨年煙火也長達300秒，水利處推薦拍攝的地點是迎風河濱公園，這裡占地遼闊，觀望視野大，空中與河面倒影相互輝映，美不勝收的畫面是喜好攝影者絕不能錯過的畫面!即便是平日夜間，以101大樓及台北城市閃爍的燈光為背景，搭配上倒映在河面的橋景，也是令人炫目的構圖。

水利處說，推薦大家到河濱公園觀賞跨年煙火，寬敞的場地不至於太過擁擠，鄰近就有停車場，非常方便，建議民眾可以早一點到，選個最佳視野觀賞跨年煙火，在倒數聲中，一起和親朋好友歡樂迎接新年！

(中時電子報)