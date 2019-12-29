2020年即將到，計畫好去哪出遊呢？來日本茨城走走吧！這裡是日本晨間劇《雛鳥》的背景地，女主角有村架純演繹茨城農村生活好悠閒。話說茨城的春天也很精彩，「偕樂園」梅花盛開，染成美麗紅白雙色；真壁女孩節能欣賞到各式日本玩偶。

偕樂園賞花。（茨城縣海外推廣協會提供）

●水戶梅花節：日本三名園「偕樂園」染成美麗紅白雙色 ！水戶市暗示春天到來的一大活動，今年正迎來第124個年頭。在偕樂園內種植了約100個品種、3,000 棵的梅花樹，依品種不同梅花盛開的時節亦不相同，您可以連續好幾週欣賞梅花的各種姿態。

■活動期間2020年2月15日(六)～3月29日(日)■活動地點茨城縣水戶市—偕樂園/弘道館

茨城縣梅花盛開。（茨城縣海外推廣協會提供）

●筑波山梅節：在日本的百大名山之一的「筑波山」賞梅花，「筑波山（標高877m）」的山腹中共有約1,000株的白梅花、紅梅花等可以欣賞。在園內 還散布著被稱作筑波石的巨大岩石，與滿開的梅花形成對比景象，因此以筑波山為背景的風景堪稱一絕！

・活動期間2020年2月15日(六)～3月22日(日)・活動地點茨城縣筑波市、筑波山梅林

真壁女孩節。（茨城縣海外推廣協會提供）

●真壁女孩節：在家中擺上女兒節人偶祈福女兒們平安長大的女兒節，是一個可以讓人感受到春天到來的日本傳統節日。在 「真壁女孩節」中，約160棟的古民家與日式倉庫，將一同展示從江戶時代至現代訴說著歷史的女兒節人偶。「真壁女孩節」，每年都會有超過10萬人的觀光客前來，是茨城縣迎來初春的代表 性活動。茨城縣櫻川市真壁町有約300多座從江戶時代至昭和初期所建 造的倉庫、土製倉庫、城門等古老建築，這樣充滿歷史的古老 街景，讓許多人深深地愛上這裡！讓這一景緻變得更加魅力動人與熱鬧的即是在每年2月4日至3 月3日的「真壁女孩節」！

■活動期間：2020年2月4日(二)～3月3日(二)■活動地點：茨城縣櫻川市、真壁町市區

(中時電子報)