官方媒體和其他消息來源表示，埃及境內今天發生兩起重大公路車禍，造成至少28人死亡和32人受傷，死者包括服飾廠員工和數名亞洲觀光客。

國營「金字塔報」（Al-Ahram）網站報導，最致命車禍是載運服飾廠員工的一輛巴士，在埃及北部塞得港（Port Said）與達米艾塔市（Damietta）之間的公路上與一輛汽車相撞。一家服飾廠的至少22名男女員工喪生，另有8人受傷。

埃及安全官員表示，此前數小時，搭載觀光客的兩輛巴士，在首都開羅以東通往紅海休閒勝地艾因蘇赫納（Ain Sokhna）的公路上撞上一輛卡車。

醫療消息人士表示，2名馬來西亞女子、1名印度男子以及3名埃及人喪命，3名埃及死者分別是巴士司機、導遊和安全警衛；另有至少24人受傷，其中數人是觀光客，部分傷者傷勢嚴重。

埃及境內交通事故司空見慣，眾多道路維修拙劣且交通法規執法鬆散。

(中央社)