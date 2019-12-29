民眾黨主席、台北市長柯文哲連日砲轟前高雄市長陳菊3000億債務問題，遭質疑是在挺國民黨總統候選人韓國瑜。柯文哲表示，他已經打定主意要走自己的路。把藍綠都忘掉，這就是他現在的戰略思維。

被問到是否挺韓？柯文哲接受政論節目《楷道論政》專訪時表示，他已經打定主意，不要進入藍綠的泥淖，就是從此高舉國家治理的旗子，走自己的路。所以要把藍綠都忘掉，這是他現在的戰略思維。而且以他們在台北的經驗，就是把台北市政做好，是現階段最重要的事。

另外針對猛攻高雄負債3千億，柯文哲指出，民進黨這種不良的政黨政治，被批評後，還是要去反省，而不是去每天去做一些似是而非的解釋。像他們會幫陳菊解釋說，她還債比借錢多，稱還了1000多億，但是怎麼帳戶上又多了1000億債務，這講不通。

柯P說，他也曾講過苗栗、彰化、高雄等縣市的債務問題，為什麼一講到高雄，一大堆黨同伐異都在批評。因為新潮流為了護主會來咬他。「我的個性，若是你打我，我就跟你K」。現在最怕的是債留子孫的文化，從高雄蔓延到全中央去，所以對中央這次選舉那種大撒幣政策，他非常有意見。

(中時電子報)