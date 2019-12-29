坦尚尼亞保護區管理局指出，據信是全球最長壽的一頭雌黑犀牛昨天在恩戈羅恩戈羅保護區壽終正寢，享壽57歲。

恩戈羅恩戈羅保護區管理局（Ngorongoro Conservation Area Authority）28日發表聲說，名為佛斯塔（Fausta）的這頭雌黑犀牛，於12月27日在保護區內據信因自然原因死亡，牠生前絕大部分時間都是在野外生活。

聲明指出，紀錄顯示，佛斯塔較全球任何其他犀牛都更長壽，在恩戈羅恩戈羅放養超過54年，2016年才移至庇護區。

聲明又說：「三蘭港大學（University of Dar Es Salaam）一位科學家於1965年首度在恩戈羅恩戈羅火山口發現佛斯塔，當時牠的年齡介於3至4歲間。繼多次遭鬣狗攻擊且嚴重受傷後，牠的健康狀況於2016年開始惡化，我們不得不把牠置於圈養狀態。」

55歲的雌南方白犀牛沙納（Sana），於2017年在圈養地法國奇幻星球動物園（La Planete Sauvage Zoological park）死亡，牠被視為全球最長壽的白犀牛。

恩戈羅恩戈羅保護區管理局估計，野生犀牛的壽命介於37到43歲間，圈養犀牛則能活到50歲以上。

(中央社)