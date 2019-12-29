第十五屆總統候選人辯論會今（29）日登場，韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文三人又會如何互相攻防，引發各界好奇。蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰祥表示，此次將會強調國家領導人的責任是團結台灣、守護台灣。

廖泰祥表示，先前三場政見發表會，蔡總統已把政績與未來政策向人民清楚論述，從國家領導人特質、國家認同，到經濟發展、綠能政策、司法改革、內政等，辯論會將做綜合整理，與政見會的差異不大，準備的方式也差不多，著重於3年的政績透過辯論會向人民報告。

據《中央社》報導，總統辯論會協商代表、民進黨立法院黨團書記長李俊俋指出，關於韓營拋出的慶富案、架空、成立特偵組，都在擬定題庫內，認為與對手的攻防不大，但辯論會多了媒體提問及交叉詰問，變數較多，準備上花費較多時間。而相對於四年前的總統辯論，李俊俋認為蔡英文這次比較放得開，應對、臨場反應也比之前好。

(中時電子報)