流感季節即將到來，每次只要一爆發流行性感冒，你也是百分之百中鏢嗎？然而，所有疾病都與人體的自我防禦有關，也就是受自身免疫力的強弱主導，有些免疫力較強的人，氣溫下探8℃都不覺得冷，但免疫力較弱的人，溫度略有變化就受不了，因此也容易感冒；所以容易感冒的人，也就是自身免疫力較低的族群，主要是以下9大族群：

1、有慢性呼吸道問題：例如鼻過敏、慢性鼻竇炎、氣喘，或支氣管炎者，這些族群因為上下呼吸道功能敏感，尤其以小孩及老人最為明顯，當一受寒，風邪或寒邪就容易入侵身體，引起感冒。

2、月經前後、生產後的女性：因月經週期前後、生產後身體變得比較敏感，免疫力也較低。

3、手術過後的患者：有些人手術後抵抗力較低，特別容易受到環境的影響，感染到感冒，所以探訪病患時，尤其要注意戴口罩、勤用酒精消毒。

4、壓力過大：承受壓力超過半年、一年以上的人，如失業者、人際關係不好的人，特別容易引起免疫力問題。

5、睡眠過多或不足：睡太少免疫力會變差，但其實睡太多時，人體血液循環會變慢，同樣會導致免疫力降低。

6、不曬太陽也不運動：曬太陽有助於人體維生素D的合成，可以活化身體的免疫細胞，而運動會增加身體的血液循環、增強代謝能力，針對不曬太陽也不運動的族群，會造成白血球功能過低，進而削弱抵抗外來病菌的能力。

7、過度節食：短時間過度節食的人，容易造成免疫力突然下降，引起感冒的可能。

8、腸胃功能不佳：有便秘困擾的民眾，因體內容易堆積毒素，感冒機率也因此較高。

9、有抽菸或喝酒的族群。

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(中時電子報)