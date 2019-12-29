2020大選將近，中台灣力挺國民黨總統候選人韓國瑜，「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」今在台中市登場，韓粉將以具體行動現身力挺韓。有評論認為，韓後勢看漲，並非無勝選機會，但「黨內雜音及整合缺口」兩變數，恐拖累選情。

韓國瑜今行程滿檔，不僅下午有總統電視辯論會，晚上將出席「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」，現場擺設10萬張紅椅子，預期將吸引50萬人潮。韓國瑜台中市競選總部發言人黃健豪強調，從新竹縣到嘉義市7名藍營縣市首長、9縣市立委候選人將全部出席，力挺韓國瑜進入總統府。據《中評社》報導，韓宣布參選總統後，不僅遭綠營追殺，更因黨內的競爭阻擾而步履維艱，如今聲勢看漲，相當不容易。

該評論認為，韓國瑜造勢場場爆滿，主因為民心思變，韓後勢看漲，並非沒有勝選機會。不過韓國瑜選情仍恐因黨內雜音及整合缺口，導致選情遭拖累，韓營仍必須當心。

(中時電子報)