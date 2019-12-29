紐約球迷購買林書豪的球衣。（美聯社資料照）

美國籃壇過去10年最大的盛事，「林來瘋」絕對佔有一席之地。林書豪2010年10月底首度在NBA登台，2019年6月在暴龍拿到總冠軍，這10年間他歷經許多浮沉，沒想到短短19日的超凡表現竟換來了9年NBA生涯。

當時躬逢其盛的《紐約郵報》記者沃卡洛(Mike Vaccaro)在2019年底撰文緬懷：「那是在2012年2月間的11場比賽，從板凳區走出來的林書豪宛如天降神兵，賜予渴求英雄的尼克隊前所未見的大禮，紐約球迷場場陷入沸騰，一時之間超級盃、洋基隊全成了配角。」

「紐約客殷殷期盼湖人布萊恩(Kobe Bryant)每年一度降臨麥迪遜花園廣場(尼克主場)，我永遠忘不了那一戰，布萊恩得34分，林書豪砍下38分，當晚的紐約是屬於林的。我和老友在記者室擊掌相慶，享受這些出人意表的精采劇本。」

「然而大家都知道，美好的事無法持續太久，該年7月火箭隊以毒藥合約(背厚合約, 前面少後面多, 意圖撐爆尼克團薪)硬從紐約手中搶走了林書豪。接著這幾年林書豪很辛苦，結局大家也很少提，新球季尼克隊在沒有林的情況下搶得54勝。」

林書豪當年震驚籃壇，登上時代雜誌封面，美國總統也聞得他的大名，還有紐約餐館趁機推出台灣菜餚搶賺一波。沃卡洛總結，林來瘋不僅是過去10年最驚人的籃球故事，更是他此生報導過最棒的故事。

(中時電子報)