國發會推估2026年台灣邁入「超高齡社會」，你準備好因應隨之而來的慢性病危機嗎？面對人口快速老化，國民健康署調查發現，50歲以上民眾逾七成至少罹患一種慢性疾病，許多長者天天量血壓、測血糖，就是為了避免成為「三高族群」；但除了隨之而來的慢性疾病外，在台灣，50歲以上的人，每4位就有1位正面臨骨鬆威脅！

中華民國骨質疏鬆症學會理事長陳榮邦理事長分析，從各項慢性病的盛行率來看，與三高相比，台灣50歲以上民眾骨質疏鬆症盛行率約25%，僅次於高血壓27%，更高於高血脂17%、高血糖7%，等於每4位就有一位有骨鬆問題；且國際骨質疏鬆基金會針對台灣地區流行病學資料估計，台灣骨鬆患者預計2025年增為42%，2050年增加至57%，不可不慎。

對此，陳榮邦說明，中年以後骨質每年減少0.3%~0.5%，且停經婦女、年長者及長期菸酒、缺鈣都是骨鬆危險因子，且因骨質流失沒有顯著症狀，因此多數人對骨鬆警覺性低；加上骨密度檢測未納入健保給付，更容易輕忽預防的重要性。

而因骨鬆性骨折導致住院的患者中有半數是髖骨骨折，髖骨骨折直接影響患者的行動力，導致患者長期臥床，甚至容易發生嚴重併發症，有兩成患者在一年內死亡，更有八成患者無法單獨進行至少一項日常活動。

根據國外研究發現，骨鬆是造成健康餘命縮短的第二名，僅次於肺癌，更勝大眾熟知的大腸癌與乳癌，台灣人的平均壽命已經到83歲，但活得久不代表活得好，假如活到80歲，但骨鬆患者可能最後十年時間是躺在病床上度過，嚴重影響生活品質。

面對骨鬆危機，過往許多長者往往是骨折後才發現自己罹患骨質疏鬆，但目前已經可以透過雙能量X光吸收儀(Dual-energy X-ray Absorptiometry, DXA)精準測出長者的骨密度標準，以及預測骨折風險，建議50歲以上的熟齡民眾定期接受篩檢，以及早發現骨質疏鬆，及早治療！

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(中時電子報)