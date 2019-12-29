總統蔡英文喊出31日要通過《反滲透法》，引發各界議論！對此，國安局退役上校李天鐸怒批，知道「滲透」兩個字怎麼用嗎？他認為，這不是防止滲透的問題，這是讓海內外，所有的人民受到嚴重戕害，違反言論、思想自由，令人動輒得咎、窒息，完全違反憲法精神最惡劣的選戰策略。

民進黨團明將針對《反滲透法》草案朝野協商，諷刺的是，立法院長蘇嘉全昨喊出「這會期就要過」，黨團書記長李俊俋更表示，若無共識，周二仍會逐條表決，目標當天完成立法。

李天鐸則在臉書指出，聽過滲漏、滲水、逆滲透，前兩個是動詞，逆滲透是名詞，為了選舉，民進黨把他當成「形容詞」，變成反滲透，還加上腳鐐手銬變成反滲透法！

李天鐸質疑，蔡政府知道「滲透」兩個字怎麼用嗎？在軍事行動上，是滲透敵後，破壞、接應、打擊；情報作為則是派遣、滲透、建立據點。他砲轟民進黨立法委員為了貫徹聖旨，一定要在12月31日前完成立法！一個自己都搞不清楚的情況的法案，「讓我們想想：背後目的到底是什麼？」

他砲轟，這不是防止滲透的問題，這是讓海內外，所有的人民受到嚴重戕害，違反言論、思想自由，令人動輒得咎、窒息，完全違反憲法精神最惡劣的選戰策略。

(中時電子報)