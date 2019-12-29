先前湖人前鋒庫茲馬的訓練師帕克斯公開批評「小皇帝」詹姆斯訓練不夠努力，庫茲馬也發表推文，「實話實說！」卻馬上刪除，引發外界認為庫茲馬與詹皇之間失和，庫茲馬29日連忙出面澄清，強調帕克斯的批評跟他完全沒有關係！

「如果你真正關注我，就知道我一直在推特胡亂發文，那句話跟帕克斯發言無關，兩者毫無關聯，」庫茲馬說，「一開始我根本沒看到帕克斯發什麼，我為何要那樣做呢？這完全沒道理，因為大家都應該知道我跟詹姆斯之間關係很好。」

由於帕克斯先前也當過快艇球星里歐納德的訓練師，難免給人故意貶低詹姆斯的感受，庫茲馬強調自己還沒跟帕克斯談過，也不肯承認現在仍接受帕克斯訓練，「我不知道，這屬於私人的對話，我不應該跟你們這些記者分享對話內容。」

詹姆斯自己似乎毫不在意，29日也接受媒體訪問表示，庫茲馬已經來跟他談過了，「我才不關心那個訓練師是誰，每個人都可以有自我觀點，任何時候有人想出名，就把我名字說進去，然後大家就會上鉤，我根本沒見過，也不認識他。」

(中時 )