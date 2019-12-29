后里場交通管制、停車及接駁規劃圖。（台中市交通局提供／陳世宗台中傳真

「Shining！嗨玩台中 2020跨年狂歡夜」台中跨年晚會以雙現場形式，將在后里麗寶樂園第二停車場和太平運動場登場，周邊道路將實施交通管制，市府在后里現場安排4條接駁車路線、超過200輛遊覽車接駁民眾，太平現場則協調行經太平現場242路公車延後收班，並安排「太原停車場往返東平夜市」接駁車路線，呼籲民眾多利用大眾運輸前往，避免塞車。

交通局表示，在「后里現場」后里麗寶樂園方面，從31日上午8時開始，包含月湖路(后科路至安眉路段)全段、月眉東路三段(月眉北路至安眉路段)、月眉東路二段、月眉北路及月眉西路全段雙向路側禁止停車至隔日凌晨3時；上述路段並從下午4時開始至隔日凌晨3時封街管制。

在「太平現場」太平運動場方面，中平路(東平路至永平路段)全段雙向路側於31日中午12時開始禁止停車至隔日凌晨1時30分，並於31日下午5時至隔日凌晨1時30分進行封路管制。

交通局提醒，雙現場周邊都將進行交通管制，呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往，避免壅塞。在接駁專車部分，「后里現場」規劃4條接駁專車路線，自31日下午4時起分別從后里國小（后里車站前站）、神岡停車場、豐原火車站(豐原西站)、秋紅谷（市政北七路、朝富路口）往返麗寶樂園；因應活動到凌晨1時結束，接駁車服務也延長，接駁車發車班距時間為10至15分鐘，民眾跨完年倒數後可繼續聽歌、欣賞表演，凌晨2時前都還有接駁車可搭乘，而且后里場接駁車皆行駛於專用道，不用擔心塞車，歡迎多加利用。

另外「太平現場」則於31日下午5時起規劃「太原停車場往返東平夜市」接駁專車路線，民眾僅需再步行5-10分鐘即可抵達會場，發車班距同樣為10至15分鐘，末班車則到凌晨1時30分。

對於自行開車到「后里現場」的朋友，行駛國道一號往國道四號神岡交流道方向車輛請停放於神岡停車場，再轉乘神岡線接駁車前往會場；從國道一號南下前往的朋友，請依現場交警、義交及導引人員的指示，優先將車輛停放於麗寶樂園第一停車場；國道一號北上車輛則可停至豐興鋼鐵行政大樓停車場及后科路三段路側，並搭乘后里線接駁車。若屆時車位已停滿，交通指揮人員會引導大家往月眉東路一段及月眉觀光糖廠，將開放部分路段提供車輛停放。

若為自行開車前往參加「太平現場」的朋友，則可將車輛停放於太原停車場再搭乘接駁車至東平夜市，另外騎機車前往的朋友，則可停放於東平夜市及中興東路兩側人行道。

(中時 )