林姓大樓管理員因凌晨見身穿短裙的女住戶酒醉返家，身體搖晃，站都站不穩，竟起色心，假借怕她跌倒將她環抱，並趁她醉酒兩腿開開之際，伸出鹹豬手，摸她下體數次。酒醉女住戶睡到當天下午後報警提告。台北地院依乘機猥褻罪判林徒刑6月，緩刑2年，須賠償女住戶10萬元，接受2場法治教育課程。

起訴指出，林男原為北市某大樓管理員，今年5月18日凌晨4時50分，見女住戶酒醉返家，假意關心，一起搭乘電梯上樓。林男在電梯內見女住戶因酒醉，站都站不穩，而環抱她腰部，並進而2次以右手伸向她兩腿間，撫摸她下體數次。

女住戶返家後，一直睡到當天下午，想起凌晨遭管理員猥褻一事，憤而報警提告，林男也被此事被解聘離職。檢方依乘機猥褻罪起訴林男，並求刑6月。

台北地院認為，林男身為大樓管理員，竟趁女住戶酒醉之際猥褻，造成被害人心靈受創，但考量林男認罪，且沒有前科，並與被害人成立調解，同意賠償對方10萬元，因此判處林男徒刑6月，緩刑2年，林男除須接受2場法治教育課程外，並須自明年元月起按月賠償被害人1萬元，為期10個月。

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(中時 )