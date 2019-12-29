蔡總統下令12月31日當天就要通過《反滲透法》，綠委也接連跳出來護航，想把爭議洗淡，拼命告訴大家，法條只有12條、只有做這幾件事才適用這個法，這些言論彷彿看見香港特首林鄭月娥在推《逃犯條例》修法時一樣，她也是告訴香港人民這法不過就是補足法律不足，結果變成數十萬人上街跟長達好幾個月的抗爭，難道真的「昨日香港，今日台灣」了？

民進黨破壞程序，要拚一個月通過《反滲透法》，找了一堆藉口想要淡化爭議，此情此景，跟香港推動《逃犯條例》修法有何不同？當初港府也說是要處理在台殺女友的陳同佳，民進黨現在也說只是要處理白狼、吳斯懷、邱毅，現在回想起來還真是似曾相識，當時的陳同佳，不就是現在的白狼嗎？

民進黨告訴我們，法條才12條，只有收受中國大陸資金，在台暴力脅迫等方式影響選舉或是做政治遊說，港府當時也告訴港人，《逃犯條例》是要補足法律不足，因為陳同佳案，台港沒有引渡條例，香港法律把台灣視為中華人民共和國一部份，因此要修法來引渡。

擴權修法的理由，一開始都是如此地單純。結果香港發生什麼事？港人意識到《逃犯條例》不單純，後來直接講成「送中法律」，他們認為這個修法破壞了一國兩制給香港的司法獨立性，綠營更在台灣宣傳，「《逃犯條例》若通過，台人過境香港就會被北京不明原因逮補。」

當時民進黨不也講的義憤填膺？當建制派說，「沒犯罪為何擔心被抓？」綠營不是開始譴責因為中共司法不可信，可能會動輒被安個「罪名」坐冤獄。這樣的論調，有何資格批評現在在反《反滲透法》法的人，他們不也懷疑民進黨政府可能以此法亂入人於罪？難道民主是民進黨專有的嗎？

民進黨執政的3年，讓人民根本無法相信民進黨政權可以維持公正客觀，監委可以干預司法、威脅法官檢察官，貪污犯可以保外就醫趴趴走，諸多弊案連查都不想查；行政機關不中立，立法院愛過什麼案就過什麼案，還有獨立機關的次長直接以「東廠」自居，這是什麼樣的扭曲、獨裁政府。

民進黨敗壞民主，讓民主自由蒙羞，現在說要通過一個《反滲透法》，定義模糊、空白授權，還要大家相信他們不會拿這來做政治鬥爭的工具？鬼才會信，民進黨要清楚了解到，不是你喊反共就可以無所不能，他們正在照著鏡子看到北京政府，在台灣人民心中，由民進黨政府管理的《反滲透法》，跟北京政權下的《逃犯條例》沒有不同，而即便如此，港府還知道要撤回提案，「民進黨，《反滲透法》真的不多想一下？」

＃反滲透＃逃犯條例＃反送中

(中時 )