德水園身障教養院歲末圍爐，中市府贈加菜金迎好年。（台中市政府社會局提供／陳世宗台中傳真）

台中市德水園身心障礙教養院昨日舉辦歲末圍爐活動，市府社會局長彭懷真也到場同樂，並致贈加菜金及發放春節小紅包，感謝機構夥伴辛勞，也期盼未來繼續與市府共同努力照顧身心障礙朋友。

社會局長彭懷真指出，良好的機構照顧資源可提升身心障礙者生活自理能力、減緩身心障礙者家庭照顧壓力，對長期居住在機構的院生而言，機構是他們第二個家，今日圍爐活動，希望讓所有院生感受年節氣氛。

德水園院長林寶生表示，活動除由德水園啦啦隊、福德愛心志工隊表演外，還有摸彩活動，讓院生們有個歡樂驚喜的回憶。

社會局強調，德水園於14年前成立，並由童傳盛文教基金會經營至今，現已發展成具有養護、教育、復健等綜合性功能的教養機構。今年的圍爐活動由德水園起跑，在農曆年前還有瑪利亞霧峰教養家園、台中市希望家園等機構陸續舉辦，社會局都提供加菜金，讓院生開心迎好年。

(中時 )