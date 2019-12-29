摔機沒差 俄2020照樣大批交付蘇57 09:172019/12/29 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 俄羅斯蘇-57戰機9月1日在2019年莫斯科國際航太展（MAKS）風光亮相。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管首架量產蘇-57戰機12月24日墜毀，但俄羅斯技術國家集團（Rostec）執行長車梅佐夫（Sergei Chemezov）說，俄羅斯空天軍2020年仍可望接收第一批量產「惡棍」（FELON）戰機。 (中時電子報) #蘇-57 #俄羅斯 #量產 #服役 #隱形戰機 #墜機 #惡棍 也許您會感興趣 推薦閱讀 別管蘇-57！老美該擔心俄蘇-35戰機 16:352018/08/06 軍事 比拚美F-22與F-35 俄蘇-57輸在這裡 13:472018/12/05 軍事 量產？！俄蘇-57戰機問題多了 01:452019/05/21 軍事 合體了！俄「獵人」首與蘇-57共飛 09:102019/09/28 軍事 衰！俄才量產蘇-57就摔 服役延遲 11:502019/12/25 軍事 軍事熱門新聞 摔機沒差 俄2020照樣大批交付蘇57 - 空軍 2周內第2起 陸男闖美海軍基地拍照被捕 - 軍事 缺人！陸航母艦載機隊備戰受阻 - 軍事 美已不見車尾！俄宣布高超音速飛彈正式服役 - 軍事 真實版捍衛戰士：傳奇戰機F14雄貓式 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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