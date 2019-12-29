儘管首架量產蘇-57戰機12月24日墜毀，但俄羅斯技術國家集團（Rostec）執行長車梅佐夫（Sergei Chemezov）說，俄羅斯空天軍2020年仍可望接收第一批量產「惡棍」（FELON）戰機。

(中時電子報)

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