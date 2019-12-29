美國德州休士頓昨晚發生槍擊案，一群正在拍攝音樂MV的西語裔青年遭到伏擊，造成2人喪生，至少7人受傷。

哈立斯郡（Harris County）警長龔薩雷茲（Ed Gonzalez）推文指出，槍擊案中有2人當場死亡，1人傷勢嚴重，與另6名傷者送醫。

龔薩雷茲對媒體簡報時指出，昨晚9時30分許在休士頓住宅區一處停車場，一群20來歲的西語裔男子遇襲。

「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）記者今早在推特張貼的影音顯示，停車場地上血跡斑斑，多輛汽車則是彈痕累累。

警長說，事發時這群人正在拍攝音樂MV之類的影片，也有幾部車停在那裡作為拍攝場景，突然間有人朝著停車場開槍，據信有幾人從不明車輛上展開襲擊，基本上他們是遭到伏擊，目前動機不明。

美國槍擊暴力頻傳，根據官方數字，美國2017年總計約有4萬人死於槍擊。

(中央社)