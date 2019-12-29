美國一架8人座小飛機今天墜毀路易斯安那州拉法葉（Lafayette）一間連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）附近，造成5人喪生。

美聯社和英國廣播公司（BBC）報導，美國聯邦航空總署（FAA）發言人莫里納羅（Tony Molinaro）表示，出事的是一架雙發動機派珀夏延（Piper Cheyenne）飛機，上午9時過後不久自地區機場起飛，隨即墜毀於約1.6公里外的拉法葉。

機上有6人，5人喪生，生還者送醫治療；飛機墜毀前先撞到一輛車，傷及車上駕駛，地面上另有兩人受傷。

飛機墜毀於當地一處有著零星幾間銀行、速食連鎖店等商家的地方；墜機威力造成附近一家郵局窗戶碎裂。KATC新聞台報導，沃爾瑪賣場已經疏散人員。

22歲民眾布雷迪（Marty Brady）居住的公寓大樓距離失事地點不到200公尺，他說，飛機墜地前夾斷公寓上方的電纜，整棟大樓頓時停電，「飛機高度若再低一點，後果可能更糟。」

另一名居民傑克森（Kevin Jackson）告訴KLFY新聞台：「失事前我人在戶外，我有注意到（飛機）高度很低，拚命冒煙，我整個拖車都在晃。」

他說：「我知道事情不妙，我回到屋裡，接著就聽到巨大爆炸聲響。」

根據2018年人口普查資料，拉法葉是路易斯安那州第4大城，人口約13萬，位在紐奧良（New Orleans）以西約217公里。

(中央社)