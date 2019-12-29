四叉貓（劉宇）PO出拍賣平台上的價格給網友參考。（圖／翻攝臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜，昨（28）日出席「2020鋼鐵愛心拍賣會」，拍賣一千件「鋼鐵H夾克」及20件簽名版夾克。網紅四叉貓也到現場直擊，以2500元入手一件普通版夾克，但因尺寸不合，只好忍痛轉賣，而二手價曝光也讓網友驚呼「發大財！」

四叉貓（劉宇）以2500元購入一件普通版、全球限量1000件的鋼鐵H夾克，但因為XL的尺寸對他來說略小，即便很想穿，只能忍痛割愛，也順利找到有緣人並成功面交。

原本一件普通版的夾克2500元，四叉貓開玩笑說「由於被我穿過，所以『稍微』增值了一些，希望新的主人能夠好好愛惜它（感覺不捨...）」。除了夾克及完整包裝，四叉貓也附上購買收據及排隊號碼牌（0358號），並強調不方便透露轉手價格。

不過，雖然四叉貓沒有公布轉手價，但他PO出在拍賣平台上價格給網友參考，一件要價9800元。網友看了也驚呼，「哇 真的跟著韓國瑜發大財了」、「買到賺到」、「發大財耶」。

(中時電子報)