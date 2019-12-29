子瑜出道5年，都入圍全球百大美女排行。(圖／翻攝自youtube)

子瑜常因美貌登上南韓熱搜榜。(圖／翻攝自TWICE推特、周子瑜臉書粉絲團)

美國電影網站「TC Candler」每年都會評選全球百大美女、帥哥，南韓大勢女團「TWICE」台灣成員周子瑜，從去年「世界第二、亞洲第一美」晉身名副其實的「世界第一美」，美貌受到肯定，其實，她從出道後，每年都入圍百大美女，網友也拿她過往入圍照片對比，幾乎沒什麼變化，顏值反而不斷美出新高度，難怪連外媒也讚嘆不已。

子瑜出道後，不僅每年入圍全球百大美女排行，還從13名一路爬到第1名，她更時常因美貌登上南韓熱搜榜，2016年她參加《偶像運動會》中的傳奇射箭動圖瘋傳，連《雷神索爾3》導演泰卡瓦提提和《麻辣賤諜》導演保羅費格都在推特轉發，讓她紅到好萊塢。

之後她的射箭影片，又意外被南印度網路新聞轉載，讓她紅到印度去，子瑜憑著甜美外型和呆萌個性，加上認真謙卑工作態度，讓她人氣居高不下，這次奪下世界第一美，可說是實至名歸。

子瑜出道以來顏值沒太大變化，依舊美麗。(圖／翻攝自TWICE推特)

子瑜顏值持續在線，今年更奪下世界第一美。(圖／翻攝自TWICE推特)

(中時電子報)