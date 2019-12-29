「最正國文老師」Queenta因批韓國瑜「智障」，惹火韓粉反擊。（圖／翻攝自Queenta IG)

距2020大選只剩2周，隨著3場總統與1場副總統政見發表會陸續落幕，民眾對於候選人各有正負面評價，但若用粗話攻訐某候選人，恐惹火該候選人支持者的重砲反擊。

Queenta Kuo在臉書批韓國瑜。（圖／翻攝自Queenta Kuo臉書）

一名火辣正妹「Queenta」看完3場總統政見會後於臉書發表心得：「看完3場總統候選人政見發表會，我只有一個心得：蔡英文的EQ真他媽的好！如果我面對那個智障在那邊不講政見，扯東扯西又只會攻擊對手，我真的會氣到衝去打他！」、「所以，誰能告訴我，韓國瑜他媽的政見到底是什麼？」，文末還要大家「1月11日一起下架百年一見政治白痴」。

韓粉重炮反擊Queenta誤人子弟。（圖／翻攝自Queenta臉書）

據了解，Queena今年26歲，自稱是「國文老師」，也是Youtuber網紅，由於身材火辣，擁有數萬人粉絲，曾有不少媒體報導，惟立場明顯「挺蔡反韓」，加上是國文老師，韓粉見她用「放屁」、「智障」、「他x的」批韓，忍不住在底下留言反擊。

韓粉砲轟：「放屁！批評蔡英文就是政見」、「瘋婆子妳他XX腦子壞了」、「妳居然他X的是國文老師？真他X的替學生難過～他X的誤人子弟⋯⋯」。

(中時電子報)