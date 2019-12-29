台灣中小學學校午餐普及率近100%、影響超過150萬學生。學校午餐設計會考慮孩子成長需求、餐點色香味，更從食材來源及衛生烹調層層把關。飲食是孩子未來競爭力的基礎、也是文化的根源，而學校午餐是最貼近學生日常生活情境的場域，也是最適合讓孩子認識飲食文化、懂得惜食的時機。2019年聯合國兒童基金會公布，日本兒童是全球最健康的兒童，而日本將此歸功於學校午餐。

董氏基金會許惠玉主任說，孩子飲食行為不佳的話，短期會影響成長發育、學習表現，長期更影響競爭力、提高未來慢性病的風險。日本在食育已立法的背景下，重視午餐食育，許多導師會在午餐進行「完食指導」，讓學生把午餐吃光光，有些學校甚至會將此列為導師領導力評核項目之一，但是若方法不對，就容易造成反效果，在日本也出現因引導方式不當而造成吃飯恐懼症(會食恐懼症)的患者。

因此，老師午餐時間的引導很重要，若以強迫方式要求學生一定要把午餐吃光，容易造成反效果，讓孩子更吃不下；其實透過簡單的氣氛環境營造，如：播放輕柔的音樂，或老師午餐時間快樂的用餐表情、引導與鼓勵，都可讓孩子更願意嘗試平常少吃或不愛吃的食物吃下肚。

除此之外，許惠玉也建議可利用同儕的影響，因為當孩子看見其他孩子吃他原本不喜歡的食物時，會較願意嘗試也會較喜歡該食物。美國Pennington生物醫學研究中心2016年研究發現，當孩子觀看其他孩子吃甜椒的影片後，蔬菜攝取量會增加，觀看一週後，明顯增加蔬菜攝取量達到顯著差異。

然而，偏挑食有時也與不夠認識食物有關，可在用餐前先讓孩子摸摸、看看當天會出現的食材，引起孩子的興趣，加上適時說明、找機會讓孩子觀察食物的生長，也能改善偏挑食的狀況。

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(中時電子報)