2020總統大選唯一一場總統候選人辯論會今天下午2點登場，蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰祥表示，蔡總統在這場辯論會中，將強調國家領導人的責任是團結台灣、守護台灣。台北市議員游淑慧則給蔡良心的建議，就是「不要再企圖逞口舌之能去『酸』韓國瑜」，因為對內心強大的韓來說，只是浪費自己的時間而已。對此，網友紛紛笑翻並大讚游淑慧。

廖泰祥日前指出，蔡總統會利用之前三場政見會把政績與未來政見分門別類向人民論述清楚，從國家領導人的特質、國家的認同；經濟發展、綠能政策、司法改革；內政等不同面向訴諸選民，辯論會就定位三場電視政見會的綜合整理。他說，政見會與辯論會差異性不大，準備的方式一樣，著重於3年的政績透過辯論會向人民報告。

游淑慧則在臉書指出，這場辯論會可能是韓蔡最後一次同台交手的機會。她要給蔡英文總統一個良心的建議，也就是不要再企圖逞口舌之能去「酸」韓國瑜，游認為，對內心強大的韓國瑜來說，只是浪費自己的時間。她說堂堂一個總統，要去學時力議員來酸韓市長總機，就要有準備被「讀稿機」洗臉。「我怕可能不久，『點鈔機』陳水扁也會跳出來吐槽您」。

(中時電子報)