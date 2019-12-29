醫護是消耗高度勞力與心力的高專業性工作，醫生、護理師們總有著柔軟愛心，樂意處裡病患需求，這份精神應當被尊重，而不是拿來逞一己之私，急診科醫師田知學上節目分享特殊離奇的「醫院實錄」，表示曾聽聞過一名正妹護理師遭病患阿伯性騷擾，情節之噁心，讓她身心受創，表示這是「護理師生涯最汙辱的一件事」。

田知學作客《醫師好辣》節目，帶來讓人難忘的惡劣故事，她表示某次有名年紀頗大的阿伯，來急診室就診，被安排等病房住院，而他每次都需要，都要求要找院內某位長髮、大眼睛的正妹護理師協助，後來他有一次突然急急忙忙將門簾拉起，同時呼叫那位正妹護理師快幫他拿尿壺，當時護理師雖手上有事在忙，但仍趕過去協助，沒想到一衝進去就經歷「護理師生涯最汙辱的一件事」。

正妹護理師拿著尿壺衝進去，還顧及病患隱私，趕忙門簾拉好，萬萬沒想到會目睹這麼扯的事情，阿伯其實沒有要尿尿，而是正在打手槍，「他叫她趕快，結果她一進去的時候，那個伯伯就射精了」，之後說就是要她拿尿壺進來接，讓這名護理師先是錯愕，之後忍不住氣到哭出來。

田知學表示，其實很多護理師在職場遭到性騷擾，而這案例讓她最印象深刻，因為「真的太噁心」，然護理師遭受這種事，大多選擇隱忍，「要報上去嗎？還要找這些人的家人來」，想一想之後通常都隱忍作罷，讓現場來賓大嘆護理人員真的是身心俱疲、非常辛勞。

(中時電子報)