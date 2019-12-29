台灣尤努斯基金會推動社會型企業志業落地東台灣，近日與東華大學簽約成立全台第11所、東部第1所尤努斯社會企業中心(YSBC)，成為國際上YSBC數量與密度全球第一。

董事長蔡慧玲於12月26日率同仁訪會東華大學、與校長趙涵捷簽約成立全台第11所、東部第1所尤努斯社會企業中心(Yunus Social Business Center, YSBC)，成為國際上YSBC數量與密度全球第一。

台灣尤努斯基金會為諾貝爾和平獎得主穆罕默德．尤努斯博士授權成立機構，致力將尤努斯博士的社會型企業架構及微型信貸模式扎根台灣，推動三零世界：零貧窮、零事業、零淨碳排放。

東華大學校長趙涵捷校長表示，東華大學重視與在地連結，長期發展花蓮地區的地方創生及原住民相關計畫，與尤努斯博士走入鄉間發覺貧窮根源後，以學術專業從實務解決問題的在地精神不謀而合。

台灣尤努斯基金會執行長王絹閔說明，台灣尤努斯基金會與大學合作YSBC推動青年學生新創績效受尤努斯博士肯定，2020年在企業資助下300萬美元開展尤努斯社會型企業創投基金鼓勵年輕人投入社會型企業，更進行與儲蓄互助社合作、持續輔導偏鄉社企聯盟與社福團體轉型社會型企業。

台灣尤努斯基金會造訪花蓮在地知名的曼波博物館，館長李華堂30多年來扶植多位弱勢的藝術家白手起家，李中崴子承父業承接藝文公益、全家投入助人的慈善工作。對尤努斯博士利他精神頗生共鳴的李華堂允諾捐贈價值約500萬的藝術品，使在地創作者的畫作更廣為人知，更將藝文義賣收入回饋台灣尤努斯基金會。

(中時 )