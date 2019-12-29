鐵砧山雕塑公園。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

台中大甲鐵砧山的「劍井」歷經歲月的洗鍊，擁有當地居民口耳相傳的傳奇故事，不僅如此，為闡揚三大傳統民俗節慶之一的端午節；中市府觀光旅遊局每年都會舉辦「大甲鐵砧山劍井取午時水活動」，吸引近千人現場排隊參與，為最具端午節正能量氛圍的活動。

觀旅局指出，民間流傳鄭成功曾率領部隊經過大甲鐵砧山，當時天氣炎熱，士兵們口渴難當，四周又找不到水源，於是鄭成功在午時插劍入地，向上天祈禱求泉，鄭成功拔劍後，果然湧出陣陣的山泉，後來這個地方就被稱為「劍井」。

漢學家鄭明彰也曾為大甲鐵砧山劍井吟有一詩：「孤忠延正朔，大義絕親寰，舳進紅毛海，劍沈銀碇山，功高凌衛霍，壽短嘆張關，一脈泉猶在，漢官何日還」，歷史淵源加上古詩的氣息，為大甲鐵砧山的劍井增添了不一樣的歷史韻味及文學色彩。

觀旅局長林筱淇說，大甲鐵砧山風景特定區是個充滿歷史文化故事、適合親子休閒及運動觀光的風景特定區，不僅擁有名列台灣12景之一的鐵砧晚霞、傳奇歷史故事的劍井、現代感的黑色板岩劍井步道、香火鼎盛的鐵砧山國姓廟、整建重生的雕塑公園、灰面鵟鷹的意象風箏-主題彩繪牆。

還有臺中市首條挑戰型自行車道(長3公里，由入口處海拔58.5公尺，到最高點205.5公尺)等景點，讓民眾不僅能參觀打卡拍照還能健走運動、強化身心健康。

台中市風景區管理所廖偉志所長指出，來到海線地區，也別忘了到古色古香的大甲鎮瀾宮走走、饗食在地小吃美味芋頭酥糕餅、酸甜楊桃汁、冷熱皆宜的豆花芋圓、多汁餡多的水煎包；還能前往鄰近的大安濱海樂園露營區與童趣彩幻積木營位來個快閃打卡趣，傍晚時刻也能到訪夢幻夕照與天空之鏡融合的高美濕地，享受海線觀光樂趣。

(中時 )